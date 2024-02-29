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Giriş Tarihi: 29.2.2024 00:18

Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına sitem ettiği sırada kazara kendini bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

İHA
Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı

Olay, Yenişehir Mahallesi Demiralay Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, S.T. adlı kadın ile erkek arkadaşı V.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında erkek arkadaşı V.A'ya sitem eden S.T., elindeki bıçakla kazara kendini sağ bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, S.T'nin polise verdiği ifadede de, olayın kazara meydana geldiğini ifade ettiği öğrenildi.

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Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı
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