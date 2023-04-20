Erkek arkadaşını öldürmüştü, hakim karşısına çıktı

İddianamede kasten öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası istenen .K.Ç. ilk duruşmada "Ömer ile sevgili değildik.Sadece arkadaştık. Bana ilgi duyuyordu.Olay günü sigara getirmişti.Sarhoştu.Yanımda da içti.Sonra üzerime atladı.Vücuduma zorla dokundu.geri kaçtım.Korkutmak amacıyla babama ait av tüfeğini aldım.Hiç korkmadı.Göğsünün namlunun ucuna dayadı. Bunu tutuyorsan sıkacaksın dedi. Bırakmasını söyledim. Ancak o iyice kendisine bastırdı. Biz bu şekilde kapıya doğru ilerledik.Bana hadi vur vur diye bağırıyordu.Bebeğim arka odada ağlıyordu.Bir anda tüfek ateş aldı.Benim elim bu esnada tetikte değildi.Onun eli tetikteydi.Ben şoka girdim.Bebeğimin yanına koştum.Ömer'i yerde gördüm.Dış kapı aralı şekildeydi" diye konuştu.



Muğla'nın Seydikemer İlçesi Bağlıağaç Mahallesi Kaynarca mevkiinde 13 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda K.Ç. isimli kadın evine gelen Ömer Karaca'yı av tüfeğiyle öldürmüştü.K.Ç. jandarma tarafından yakalanıp soruşturmasının tamamlanmasının ardından cezaevine konulmuştu.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı K.Ç. hakkında kasten öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılması için iddianame hazırladı.Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamenin ardından K.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık K.Ç. ile taraf avukatlarının ve yakınlarının katıldığı duruşmada savunmasını yapan K.Ç. zaman zaman gözyaşı döktü.

ÖMER İLE SEVGİLİ DEĞİLDİK

Ömer Karaca ile eski sevgili olduklarını ve bir yıl önce tanıştıklarını söyleyen mesajlaşarak görüşmeye başladıklarını anlatan K.Ç. " Olay günü Ömer Karaca'dan kendisine sigara getirmesini telefon mesajıyla istedim. Ancak babamın eve gelme ihtimali olduğundan kapıya bırakmasını söyledim.Akşam saatlerinde Ömer geldi. Koltuğunun altında içki vardı.Ben imam nikahlıyım, 3 aylık bebeğim odada uyuyordu.Eve 3 ay önce taşındım.Evde tek başıma kalıyordum. Ömer ile sevgili değildik. Ömer bana ilgi duyuyordu.Ömer yanında getirdiği alkolü içti ve sarhoş oldu. Bebeğim olduğu için ben fazla içmedim.Bana dokunmaya çalıştı.Koltuk değiştirdim.Tekrar üzerime atladı.Vücuduma zorla dokundu.Mahrem bölgelerime dokunmaya başlayınca kendimi geriye attım.O anda başımı duvara vurdum.3 kez üzerime geldi. Babama ait duvardaki tüfeği fark ettim.Tüfeği hemen aldım. Ömer'e evden gitmesini söyledim. Av tüfeğini korkutmak amacıyla Ömer Karaca'ya doğrulttum. Ömer "Silahı çıkarıyorsan sıkacaksın" şeklinde sözler söyledi. Üzerime doğru yürüyerek tüfeğin namlusunu göğsüne dayadı. Ardından "sık hadi diyerek" parmağını tetiğe doğru uzattı. Ömer'in parmağının değmesiyle tüfek ateş aldı."ifadelerinde bulundu.

TÜFEK NASIL ATEŞ ALIR

Hakimin , Cumhuriyet Savcısının talimatıyla suçta kullanılan av tüfeğine ölçüm yapıldığı , 120 cm boyunda namlu ucundan tetiğe uzunluğunu 86 cm olduğunu tespit edildiği ve kullanılan ev tüfeği üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde Ömer Karaca'ya ait herhangi bir iz tespit edilemediğini ve bu raporda namlu göğsündeyken uzanamayacağı belirtiliyor hatırlatması üzerine tutuklu sanık K.Ç. "Ömer tüfeği göğsüne dayadı.O halde kapıya kadar geldik.Tüfeğin tetiğine ben dokunmadım.O uzanıp tüfeğin tetiğine dokundu.Tüfeğin içinin dolu olup olmadığını bilmiyordum.Öldürme kastım yoktu."şeklinde konuştu.

ÖMER İLE MESAJLAŞMALARINI OKUDU

Mahkeme Başkanı K.Ç.'nin ve öldürülen Ömer Karaca'nın telefonlarındaki yazıştıkları mesajları da okuyup hatırlatırken K.Ç. "Olay günü hiç sigaram kalmamıştı.En yakın bakkal yaklaşık 5 km uzaktaydı.Kendisinden sigara istedi.Depresyonlardayım bu ara dedim.Savcılık ifademde belirtilen Ömer ile öncesinde cinsel birliktelik yaşadık şeklindeki ifadeyi kabul etmiyorum.Ömer olaydan 2 ay önce yine eve gelmişti. Girmeye çalıştı.Jandarmaya ihbarda bulundum.Muhtarda şahittir.Jandarma gelip uzaklaştırmıştı.Ben onu arkadaş olarak görüyordum.Bana saldıracağını hiç düşünmemiştim. Öldürme kastım yoktu.Tetiği ben çekmedim. Vicdanım rahattır."dedi.

KORKUTMAK İSTEDİM

Mahkeme Başkanının sorusu üzerine K.Ç. "Onun eli tetikteydi.Tüfek ateş aldı .Ben şoka girdim. Bebeğimin yanına koştum. Kapıdan tangur tangur ses geldi.Ben havaya ateş edildiğini Ömer'in de çıkıp gittiğini düşündüm.Sonra odaya girdiğimde Ömer'i yerde gördüm.Tüfekte kapının orada dikiliydi.Nasıl o konuma geldi hatırlamıyorum.Ben de koymuş olabilirim. Jandarmayı arayıp ambulans istedim.O esnada şok geçiriyordum.Kesinlikle Ömer'i öldürmek istemedim.Sadece korkutmak istemiştim.Silah nasıl ateş aldı bilmiyorum.Ben normalde tüfek kurmasını bilmiyorum.Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.Tahliye istiyorum."şeklinde konuştu.

KEŞİF İSTENDİ

Taraf avukatları K.Ç.'nin yaşadığı evin küçük bir konteyner olduğunu belirtip bu evde olay yerinde keşif yapılmasını talep ettiler.

SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM

Duruşmada acılı baba Bayram Karaca tutuklu sanıktan davacı olduğunu belirterek "Olayda görgüm ve bilgim yoktur.Sanığı da burada gördüm.Sanık oğlumu öldürdü.Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."dedi.

İLERİ TARİHE ERTELENDİ



Duruşmada tutuklu sanık K.Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verilirken olay yerinde keşif yapılması da kararlaştırılıp duruşma ileri tarihe ertelendi. Öte yandan duruşmada tutuklu sanık K.Ç. ile Bayram Karaca'nın avukatları Ramazan Yıldırım, Aydın Aktı ile tutuklu sanık K.Ç.'nin avukatları Hakkı Kavas, Hasan Burak Gökcöl ile öldürülen Ömer Karaca'nın babası Bayram Karaca hazır bulundular.

ACILI ANNE VE BABA: "EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILSIN"

Duruşma sonrası tek oğlunun cinayete kurban gittiğini açıklayan acılı anne Nursel Karaca , "Sanık kadın yalan söylüyor.Onlara bir seneden beri benim oğlan baktı.Benim oğlum için kapı kırdı pencere kırdı zorla girdi diyorlar.Zorla girme yok.Yok böyle bir şey.7 dönümden fazla yer vardı parasını o yedi.Şikayetçiyim. Benim oğlum su gibi bir oğlandı.Benim oğlumu berbat ettiler.Gururluydu.Beni yaktılar.Onlar da yansın.En ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.

Öldürülen Ömer Karaca'nın babası Bayram Karaca ise "Biz davacıyız.Plan hazırlanmış.Sanığın söylediklerinin doğruluk payı yok.Tasarlayıp planlayarak öldürdü.Bir yıldan beri maddi ve manevi olarak çocuğumu bitirdi.Yasalarda en ağır ceza neyse kanundaki ceza verilsin" diye konuştu.