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Giriş Tarihi: 6.5.2023 01:46

Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

Karaman'da, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisiyle tartışan Şifanur K. (17) bacağından bıçaklandı. Bacağına saplanan bıçakla hastaneye getirilen Şifanur K., ilk müdahalesinin ardından bacağındaki bıçağın çıkarılması için ameliyata alındı

DHA
Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

Olay, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağla S., üzerinde bulunan ekmek bıçağını Şifanur K.'nın sağ bacağına saplayıp kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, bacağındaki bıçakla birlikte sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şifanur K., buradaki ilk müdahalesinin ardından bacağındaki bıçağın çıkarılması için ameliyata alındı.

Polis, olay yerinden kaçan Çağla S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı
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