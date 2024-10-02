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Giriş Tarihi: 3.10.2024

Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, güzellik merkezi çalışanı Zehra Gün (23), erkek arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Gün'ün arkadaşı, gece birlikte içtiklerini sabah kendisini uyandıramadığını söyledi.
Sabah işyerini açmak için kalkan erkek arkadaşı, genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından otopsi için gönderildi. Zehra Gün'ün Antalya'da bir güzellik merkezinde çalıştığı bildirildi.
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Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
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