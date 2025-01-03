Erkek arkadaşının silahla yaraladığı Semra, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta, olay meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş ederek ensesinden vurdu. Demirelli ağır yaralanırken, Çetin olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vahap Selim Çetin, Akçakiraz beldesinde intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Semra Demirelli de, yoğum bakımdaki 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.