Erkek sanıp hastanelik etti

İstanbul
Esenyurt'ta, trafikte yaşanan kadına yönelik şiddette "pes" dedirten bir savunma ortaya kondu. Motosiklet sürücüsü Mehmet Salim B
., otomobiliyle seyir halinde olan kadın sürücü Sühendan K.'ye trafikte sataştı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü Sühendan K.'yi akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Salim B., aracından inen kadını darp etti. Yumrukla kadını yaralayan Salim B.'yi çevredekiler kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda kadın sürücüye saldıran Mehmet Salim B., "Saçı kısaydı. Ben onu erkek sandım. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" sözleriyle kendini savundu. Kadın sürücü ise "Bu şekilde olmamalı. 'Birisine sinirlendi' diye başkasından acısını çıkartmamalı, özellikle kadınlardan. İnşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu. Mehmet Salim B. gözaltına alınırken, yüzünden yaralanan Sühendan K. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan şüpheli Mehmet Salim B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.