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Giriş Tarihi: 8.1.2022 10:51 Son Güncelleme: 8.1.2022 11:02

Erkekler çaldı, kadınlar yükledi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Erkekler çaldı, kadınlar yükledi

İstanbul Kağıthane’de bir teknoloji mağazasına çalıntı araçla gelen 2’si kadın 6 hırsız, kepenklerini kesip girdikleri mağazadan binlerce liralık malzeme çaldı. Hırsızlardan erkek olanlar adeta birbirleriyle yarışırcasına hızlıca monitörleri taşırken, kapıda bekleyen kadın hırsızlar ise araca yükledi. Polisin yakaladığı 4 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muhammet Burak Z.'ye ait elektronik ürün mağazası önünde keşif yapan hırsızlar, sabaha karşı mağazanın bulunduğu bölgeye gelerek beklemeye başladı. Bu sırada erkek olan hırsızlar mağazanın elektronik kepengini keserek sürgülü kapısını açarak içeriye girdi. Erkek hırsızlar kapıyı kırdığı sırada, araçta bulunan kadın hırsız ise çevrede bulunabilecek insanların şüphelenmemesi için kapıda bekledi. Erkek hırsızlar kapıyı açıp içeriye girdikten sonra hızla 40 adet monitörü dışarıya taşırken, kadın hırsız ise araca yükledi.

YARIŞ YAPAR GİBİ SOYGUN YAPTILAR

Mağazanın içerisinde hızlı hareket etmeye çalışan hırsızlar, kapıdaki araca elektronik eşya taşımak için adeta birbirleriyle yarıştı. Mağazada eline monitörleri alan hırsız, hızını ayarlamayarak ayağı kayınca yere düştü. Buna rağmen ayağa kalkan hırsız elektronik eşyaları arabaya taşımaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlar aracına binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

4 HIRSIZ TUTUKLANDI

Hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek mağazada incelemelerde bulundu. Mağazadaki güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4'ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erkekler çaldı, kadınlar yükledi
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