Erkekler eşine, kadınlar babasına güveniyor

Bir araştırma şirketinin, 2021-2024 yılları arasından her yıl tekrarladığı güven araştırmalarının sonuçlarına göre Türk halkının güven sıralamasını açıkladı.Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89.1 ile en çok babasına güvendiği ortaya çıktı. Babadan sonra ikinci sırada yüzde 86.8 ile en çok eşe güven geliyor. Akrabaya güven yüzde 49.1 ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Yüzde 43 ile komşuya güven dördüncü sırada kendine yer bulurken son sırada ise yüzde 33.3 ile esnafa güven geliyor. Araştırma sonuçları kadınlara ve erkeklere göre ayrıldığında ise kadınların yüzde 88.9'u babalarına güvendiğini, yüzde 9'u ise babalarına güvenmediğini belirtiyor. Eşine güvenen kadınların yüzdesi 80.4 iken, güvenmeyenlerin yüzdesi 14.8 olarak belirtiliyor.Erkeklerde 'Eşime güvenirim' diyenlerin oranı yüzde 93.3 iken güvenmeyenler 2.8 olarak araştırmada yer alıyor. Babasına güvenen erkeklerin oranı yüzde 89.2 olurken güvenmeyen 8.2 olarak ortaya çıkıyor.