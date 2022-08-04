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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Erkeklerin yüzde 50’si kadınlardan uzun yaşıyor

Erkeklerin yüzde 50’si kadınlardan uzun yaşıyor
Araştırmacılar, "Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar" düşüncesinin tamamen doğru olmadığını ve erkeklerin yüzde 25-50'sinin aslında kadınlardan daha uzun yaşadığını tespit etti. Güney Danimarka Üniversitesi'ne bağlı Disiplinlerarası Nüfus Dinamikleri Merkezi tarafından yapılan araştırma, 199 ülkeden toplanan 200 yıllık verilerle erkek ve kadınların yaşam sürelerini inceliyor. Araştırmacılar, her 4 erkekten 1 veya 2'sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını tespit etti. Araştırmacılar, "Evli olan veya üniversite derecesine sahip erkekler, evli olmayan ve lise diploması olmayan kadınlardan genelde daha uzun yaşıyor" dedi. DIŞ HABERLER

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Erkeklerin yüzde 50’si kadınlardan uzun yaşıyor
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