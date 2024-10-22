Anne adayının 37 haftalık hamilelikten önce doğum yapmasına, erken doğum adı verilir. Doğum ne kadar erken olur ise bebek için de sağlıksal riskler o kadar ciddi olabilir. Erken doğan bebeklerin, rahim dışında büyüyüp gelişebilmesi için dikkatli bir şekilde izlenmesi ve özel bir bakım uygulanması gerekir. Böylesi bir durum yaşamamak için erken doğum sebepleri nelerdir, gebelikte erken doğumu ne tetikler gibi soruların yanıtları ilgi ile takip edilir.



Erken Doğum Sebepleri Nelerdir?



Erken doğumun bilinen herhangi bir neden olmadan da ani bir şekilde gerçekleşebilir. Böylesi bir durumda doktor, doğumu erken başlatmak zorunda kalabilir. Erken doğumun genel sebeplerinden bazıları aşağıdaki gibi verilebilir:

• Rahim ağzı yetmezliği

• İkiz ya da üçüz gibi çoğul gebelik durumları

• Plasentanın doğum yolunu kapatması

• Diyabet ya da enfeksiyon bulunan kronik sağlık durumları

• Gebelik zehirlenmesi yani preeklampsi yaşanması

• Az sıvı tüketimi

• Hamilelik esnasında vajinal kanama ya da enfeksiyonlar

• Geçmiş dönemde prematüre doğum yapmış olmak

• Gebelikler arasında kısa süre olması

• Rahim ya da serviks ile ilgili problem olması

Gebelikte Erken Doğumu Ne Tetikler?



Bazı durumlar, gebelik döneminde erken doğumun tetiklenmesinde etkili rol oynayabilir. Böylesi durumlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Servikal yetmezlik

• Plasentanın erken ayrılması yani ablasyo plasenta

• Yaşanan hormonal değişiklikler

• Enfeksiyonlar