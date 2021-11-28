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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Erken evredeki kanser vakasına 1 günde tedavi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Erken evredeki kanser vakasına 1 günde tedavi
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yüksek teknoloji intraoperatif radyoterapi uygulaması ile erken evre hastaların bir günde kanser tedavileri tamamlanabiliyor. Radyasyon onkolojisi kliniğinde kullandıkları teknolojik olarak en üst düzey 5 cihazla Türkiye'nin en donanımlı merkezi durumunda olduklarını dile getiren Prof. Dr. Didem Karaçetin, "Erken evre bazı hastalarımız aynı günde hem ameliyatını oluyor hem de operasyon sırasında tek dozda radyoterapisini alıyor ve ameliyat sonrası evine dönebiliyor. Ayrıca yan etkisi de çok düşük olduğu için hastalar yaşam kaliteleri düşmeden kaldıkları yerden devam edebiliyor. Erken evre hastalıkta, hastaların yüzde 90'ı tamamen iyileşip normal hayatına devam edebiliyor. Bir cerrahinin yaptığı işlem gibi tümörlü dokuyu tamamen ortadan kaldırıp çevre dokuda da hiçbir hasar oluşturmadan hastanın tedavi edilmesini sağlıyoruz" dedi. Rahim ağzı kanseri tedavisi için radyoterapi almaya gelen Esin Erkal (75) "Burada gördüğüm tedavi harika. Doktorlar da cihazlar da mükemmel, çok memnun kaldım. Hayatıma eskisi gibi devam edebiliyorum" diye konuştu.

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Erken evredeki kanser vakasına 1 günde tedavi
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