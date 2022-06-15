Erken müdahale 4 kardeşi genetik sorundan kurtardı

İkikuşaktır kalp krizi ve kalp yetmezliğinden aile büyüklerini kaybeden Aydoğan ailesinin genetik mirası Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca ile karşılaşınca değişti. Doç. Dr. Karaca, Taner Aydoğan'a (67) yaptığı anjiyoda 10 yıl önce takılan stent içinde daralma ve tam tıkalı bir ana damarının olduğunu fark edince müdahale etti. Başarılı bir operasyondan sonra Aydoğan, 3 kardeşini de doktoruna emanet etti. Doç. Dr. Karaca, ailesel risk faktörleri nedeniyle 4 kardeşe de anjiyo yapınca Aydoğan ailesinin genetik 'gizli kalp hastalığı' da ortaya çıkmış oldu. İstanbul'da yaşayan Aydoğan, "Aile büyüklerimizi 2 nesildir ani kalp krizinden kaybettik. Babamı, amcamı, abi ve kuzenlerimi erken yaşta kaybedince kardeşlerim için tedbir almak istedim. Doğru bir karar almışım, erken müdahale sonucu ani kalp krizinin önüne geçmiş olduk. 2 nesildir yaşadığımız kalp krizi sebebinin de aileden gelen bir miras olduğunu öğrenmiş olduk" diye konuştu. Dört kardeşin de kalbinin aynı damarlarında benzer bölgelerde (LAD ve RCA) darlıklar tespit edildiğini ifade eden Doç. Dr. Karaca, Aydoğan ailesindeki gizli kalp hastalığı sürecini şöyle anlattı: "10 yıl önce kalp krizi sonrası Taner Aydoğan'ın bir kalp damarına stent takılmış ve ilaç tedavisiyle hayatına devam ediyordu. 2015'te göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle başvurunca anjiyo yaptık. Tam tıkalı bir damarı ve stentinin içinde daralma vardı. Taner Bey'in damar problemlerini başarılı bir operasyonla tedavi ettik. Sonraki yıllarda yapılan kontrollerinde de bir problem saptamadık ve hastamız İstanbul dışında yaşayan kardeşlerini de sırayla bize yönlendirdi. 4 kardeşine de farklı zamanlarda anjiyo yapınca dördünün de aynı damarlarında ciddi darlıklar olduğu ortaya çıktı ve kritik darlıklara stent takıldı. Taner Bey, hiçbir şikâyeti olmayan kardeşlerini bize yönlendirmesi ile belki de kardeşlerini ailenin 2 nesildir yaşadığı kalp krizi riskinden kurtarmış oldu" diye konuştu.