Erken müdahale hayat kurtardı

Nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrencisini uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtaran Okul Müdürü Çelik: Birkaç dakika geç kalsak kurtaramayabilirdik. Çok şükür çocuğumuzun durumu iyi
Gaziantep'te bir ortaokulda nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi okul müdürü Abdulazmi Çelik, uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtardı. Hayat kurtaran müdür Çelik, yaşananları SABAH'a anlattı. Derse girmek üzereyken gördüğü öğrenciye anında müdahale ettiğini söyleyen Çelik, "Ben üzerime düşeni yaptım. Önemli olan çocuğumuzun hayatının kurtulmuş olması. Benim odamda ecza dolabım var. Yıllardır bir çocuğun eli yaralansa bile ben müdahale ederim, pansumanlarını yaparım" diye konuştu.
ÇIRPINDIĞINI GÖRDÜ
Gaziantep'te bulunan İnkılap İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.A.'nın yemek yerken nefes borusu tıkandı. Lavaboya giderek çırpınmaya başlayan öğrenciye öğretmenleri ve temizlik görevlisi yardım etmeye çalıştı. O sırada derse girerken tesadüfen öğrencinin çırpındığını gören okul müdürü Abdülazmi Çelik, olay anını şu sözlerle anlattı: "Benim oradaki bir sınıfta dersim vardı. Tam derse inerken hizmetlimizin öğrencinin koluna girip götürdüğünü gördüm. 'Ne oldu' diye sorduğumda boğazında bir şey kaldığını söylediler. Odaya alacaklardı ama ilkyardım konusunda gecikme olmaması için hemen Heimlich manevrası yaptım, üçüncü defada kendine geldi. Ağzına baktım Allah'a şükür boğazında kalan şeyin çıktığını gördük ve öğrencimiz kendine geldi. Benim gireceğim sınıfın öğrencisiydi zaten ve bir ders boyunca da gözümün önündeydi."
'GEÇ KALSAK KÖTÜ OLABİLİRDİ'
Öğrencinin durumunun şu anda iyi olduğunu dile getiren Çelik, "Sayın Valimiz başta olmak üzere herkes tebrik etti ama ben üzerime düşeni yaptım. Önemli olan bir çocuğumuzun hayatının kurtulmuş olması. Ziyaretine gittik, şu anda da durumu iyi. Derse girme anına da denk gelmesi çok iyi oldu. Birkaç dakika geç kalsak daha kötü olabilirdi, kurtaramayabilirdik. Benim odamda ecza dolabım yıllardır vardır, bir çocuğun eli yaralansa bile ben müdahale ederim, pansumanlarını yaparım" dedi.
DOĞRU İLKYARDIM
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru ilkyardım hayat kurtarır" diyerek okul müdürü Çelik'i tebrik etti.