Erken müdahale hayat kurtardı

Giriş Tarihi: 13.3.2022

Nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrencisini uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtaran Okul Müdürü Çelik: Birkaç dakika geç kalsak kurtaramayabilirdik. Çok şükür çocuğumuzun durumu iyi