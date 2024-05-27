Erken saatlerden yapılan egzersizler kalbe zararlı

Program öncesi SABAH'a konuşan Prof. Dr. Nuray Yazıhan; Sporcuların beslenmelerinde yaygın olarak yapılan hataları anlattı. Beslenme programının kişinin yaşına, cinsiyetine, vücut yapısına, yapılan spora, süresine, şiddetine, ortam sıcaklığına, hormonal düzeyine, ek sorunu olup olmaması gibi bazı faktörlere ayarlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nuray Yazıhan, "Dengesiz ve tek tip beslenme, aşırı enerji içecekleri tüketme, yeterince vitamin alamama, gereksinim duyulan besin öğelerini alınmaması performans düşüklüğüne neden olabilir. Sporcuların performanslarını korumaları, yaralanmaların azalması, başarılarının artması için stres kontrolü, hedefe odaklanmak, yeterince uyku, ihtiyacı olan besin ögelerinin doğru kaynaklardan alınması ve eksikliklerin desteklenmesi gerekir." Ayrıca ihtiyaç duyulan proteinlerin alınmadan yapıldığı egzersizlerin kas kaybına veya toparlanma sürecinin uzamasına neden olabileceğini söyleyen Yazıhan, "Sporcuların yeterince su içmemesi, minerallerin terle kaybı kramplara neden olur, tansiyon kontrolünde sorunlar ortaya çıkar. Egzersiz sırasında terleme ve metabolizma artışı, bazı vitamin ve minerallerin kaybına neden olabilir. Bu nedenle, sporcuların miktarda vitamin ve mineral almaları önemlidir." Dedi. Ayrıca egzersiz öncesi ve sonrası beslenme, performansı artırmak ve toparlanmayı hızlandırmak için önemli olduğunu söyleyen Yazıhan, "Sigara, alkol, aşırı kahve kafein tüketimi veya fast-food gibi sağlıksız alışkanlıklar da sporcu sağlığını olumsuz etkiler. Tüm bu hatalar, sporcuların performanslarını etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, sporcuların dengeli, çeşitli ve zamanında beslenmelerine özen göstermeleri önemlidir." İfadelerini kullandı.

SPORCULAR EĞİTİLMELİ

"Ülkemizde sporcularımızın özellikle amatör olarak yapanların beslenme ve takviyeler konusundaki bilgileri çok kısıtlıdır. Sporcu gıdaları bilinçsizce tüketilmektedir. Bu konuda sporcuların eğitilmesi, beslenme ve destekler konusunda bilgilendirilmesi gerekir" diyen Prof. Dr. Nuray Yazıhan "Türkiye' de profesyonel sporcular, takımların federasyonların veya kendilerinin özel antrenörleri, doktorları, fizyoterapistleri, diyetisyenleri ve psikologları gibi gerekli olan sağlık ve spor alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Sakatlıklar spor dallarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre çoklu ve zorlu bir spor dalı olan triatlonda en çok yaralanmalar yüzde 45-92 koşu sırasında, yüzde 8-34 bisiklet ve yüzde 3-15 yüzme sırasında olmaktadır. Kırıklar, kas yırtıkları, bağ kopmaları ve kemik, kas, sinir sistemine veya organlara travmalar gibi farklı sakatlıklar ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak çalışmalar incelendiğinde sporcuların çok sık sakatlandığını, burada da beslenme dahil pek çok faktörün etken olduğunu söyleyebiliriz. Sakatlıkların önlenmesi için yeterli uyku, stres kontrolü, yeterli su ve besin, ayrıca kas, kemik bağ dokusunun dengeli desteklenmesi gerekir. Ağır antrenman yapanlarda metabolizma, kas, iskelet sinir sistemine ek olarak bağışıklık sistemi de desteklenmelidir."

ERKEN SAATLERDE YAPILAN EGZERSİZ KALBE ZARARLI

Spor ve diyet konularında bilinçli ve dengeli bir yaklaşım benimsemek gerekir. Uzmanlardan tavsiye almak, bireysel ihtiyaçlarına uygun bir egzersiz ve beslenme planı oluşturmak ve sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek, yaz aylarında ve yıl boyunca sağlıklı kalmanın anahtarı olacağını vurgulayan Yazıhan; "Yaz ayları, arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte spor yapmanın ve açık havada vakit geçirmenin mükemmel bir zamanıdır. Bu, hem fiziksel sağlığınızı destekler hem de sosyal bağlarınızı güçlendirir. Ancak, yaz aylarında spor yaparken aşırıya kaçmamak ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Bol miktarda su içmek, uygun güneş koruyucu kullanmak, uygun kıyafetler giymek ve aşırı sıcakta, yoğun güneş altında egzersiz yapmaktan kaçınmak bu süreçte önemlidir. Ayrıca sabah çok erken yapılan ağır egzersizler de kalp sorunlarına neden olabilir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya spor rutininizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmak da önemlidir. Diyet konusunda ise bilinçsizce yapılan uygulamalar vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterince alamamasına neden olabilir. Aşırı kısıtlayıcı diyetler metabolizmayı yavaşlatabilir, bilinçsizce yapılan moda diyetler beslenme eksikliklerine yol açabilir ve psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı bir diyet, dengeli beslenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını teşvik etmelidir. " açıklamasında bulundu.