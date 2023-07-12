Erken uyarı sistemi hayat kurtardı

Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Aksu Deresi'nin geçtiği 80 haneli Fındıklı Aksu köyünde, il genelinde yaklaşık 3 gün etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı selde 4 ev yıkıldı, 11 ev kullanılamaz hale geldi, 2 köprü yıkıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları, Düzce Valiliği koordinesinde AFAD'ın dere yatağındaki evlerde yaşayanların erken tahliye kararıyla güvenli bölgelere sevk edilmesi can kaybı yaşanmasını önledi.
15 EV ZARAR GÖRDÜ, 2 KÖPRÜ YIKILDI
Bütün kurumlar selden önce köylülerebize bilgileri verdi. Köylüler de bu doğrultuda bütün vatandaşlara ulaşmak için anons ile duyuru yaparak vakit kaybetmeden ilk önce hasta ve yaşlıları tahliye ettikten sonra, köyü komple başlattarak olası can kaybının önüne geçmiş oldular.