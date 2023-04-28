Ermeni mezalimi Ağdam Camii’ni ahıra çevirmişler

Ermenistan mezaliminin en büyük göstergelerinden birine ev sahipliği yapan Ağdam adeta yağmalanmış durumda. 1992 yılındaki işgalde taş üstünde taş bırakmayan işgalciler, camileri de hedef almış. Minareleri sökülen, kubbesine zarar verilen, duvarlarındaki tarihi yazılar kazınarak yerine Ermenice ve Rusça ağır küfür ve hakaretler yazılan Ağdam Cuma Camii'nin yıllarca ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Karabağ Zaferi'yle birlikte tekrar ayağa kalkmaya çalışan şehirde, birçok yeni yapı ve Ağdam Camii'nin aslına döndürülmesi için çalışmalar başladı. O dönem 37 bin kişilik nüfusu olan Ağdam'ın bugün yapılacak olan yatırımlarla 100 bin nüfusa ulaşması planlanıyor. Ağdamlılar ise Ermeni işgalciler tarafından 30 yıl önce tarumar edilen şehre dönmeyi dört gözle bekliyor.

21 YAŞINDA ÇIKTIĞI AĞDAM'A 51 YAŞINDA GERİ DÖNDÜ

Bu isimlerden bir tanesi de öğretmen Ali Necefov'du. Necefov, 21 yaşında çıktığı köyden 51 yaşında geri geldi ve doğup büyüdüğü evinin yerinde moloz yığınlarıyla karşılaştı. "Bizim burada çocukluğumuz geçti, tarihimiz geçti. Atalarımızın tarihi burada yaşıyor. Bu topraklar bizim için ne kadar aziz ise bizim evlatlarımız için de bir o kadar azizdir" diyen Necefov, şu şekilde konuştu: Analarımızın, babalarımızın anıları hep buradaydı. Kimse buranın işgal olacağına inanmıyordu. Sadece Ağdam şehri 1992 yılındaki savaşta 6 bin 500 şehit verdi. Bu topraklar onlar için ne kadar azizse bizim için de o kadar azizdi. Bizi hep rahatsız ediyorlardı korkarak yaşıyorduk.

ATALARIMIZ BU TOPRAĞIN HASRETİ İÇERİSİNDEYDİ

Atalarımız, bu elimde tuttuğunuz toprağın hasreti içerisindeydi. Şehitlerimiz sayesinde onların doğduğu topraklarda artık Türk torunları, evlatları gezecek. Artık biz burada rahat nefes alabileceğiz. Yeniden yapılacak olan evlerimize geri döneceğiz. Biz eskisinden de daha iyi bir şekilde Ağdam'ı kuracağız. Sayın Erdoğan'a sayın İlham Aliyev'e Allah can sağlığı versin. Allah Türkiye'mizi var eylesin."