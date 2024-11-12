Ermenistan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (COP29) katılmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu çerçevesinde, Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hacıyev, COP29'a katılım gösteren ülkeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Ermenistan'ın etkinlikte yer almadığını üzülerek belirtti.

Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın, COP29'a davet edilen tüm taraflara davetiye gönderdiğini ve bu yılki konferansa 70.000'den fazla yerli ve yabancı temsilcinin kayıt yaptırdığını ifade etti. Konferansa katılanların büyük kısmının, yani yaklaşık 60.000 kişinin yabancı misafirlerden oluştuğunu belirten Hacıyev, ayrıca etkinliğe 3.000'den fazla yabancı medya temsilcisinin katıldığını aktardı. COP29'un 11 Kasım'da Bakü'de başladığını ve 22 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Hacıyev, etkinliğe yaklaşık 190 ülkenin katılacağını duyurdu. Hacıyev, Azerbaycan'ın bu yılki konferansta iklim değişikliğiyle mücadele adına önemli adımlar atmayı hedeflediğini ve dünya çapında bir dizi stratejik iklim çözümüne katkı sunmayı amaçladığını vurguladı. COP29, dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadelede küresel iş birliğini artırmak amacıyla büyük bir öneme sahip. Etkinlikte, ülkeler arasında iklim hedefleri, sürdürülebilir enerji politikaları ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çözüm önerileri tartışılacak