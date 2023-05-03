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Giriş Tarihi: 3.5.2023 15:42 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:53

Ermenistan bölgeye hapis olmaya mahkûmdur

Ermenistan'ın son günlerde yapmış olduğu provakatif eylemlerinden dolayı Türkiye Azerbaycan Dernekleri (TADEF) Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu açıklamada bulundu.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Ermenistan bölgeye hapis olmaya mahkûmdur

Ermenistan'ın son günlerde yapmış olduğu provakatif eylemlerinden dolayı bir açıklama yapan, Türkiye Azerbaycan Dernekleri (TADEF) Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu; "Ermenistan kindar ve katil bir devlet olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da, Osmanlı döneminin devlet yönetiminde olan liderlerin ve Azerbaycan'ın devlet yöneticilerine karşı ve aynı zamanda Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerini yüceltmeyi amaçlayan nemesis anıtının açılışını yapmakla kalmayarak, Ermenistan ve Türk Milli takımlarının oynadıkları futbol maçında" Nemesis" pankartı açarak provokatif eylemlere devam etmişlerdir. Türk devlet yöneticilerine karşı kurulan ve bu terör saldırılarının kod ismi olan "Nemesis" adı verilen anıtın açılmasına, Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş ve hava sahasını Ermenistan'a kapatmıştır.

Dişişleri bakanlığımızın bu tutumu, memnuniyetle karşılanmıştır. Ermenistan'a seslenmek istiyoruz; bölgeye barış ve istikrarı böyle mi getirmeyi düşünüyorsunuz? Sizin nefret, kin dolu tutum ve davranışlarınız Ermenistan'ın bölgede yokluğa sefalete mahkûm eder. Yanlış tutum ve davranışlarından dolayı Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça tutumlarınız devam ettiği sürece bölgede hapis hayatı çekmeye mahkûmsunuz" dedi.

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Ermenistan bölgeye hapis olmaya mahkûmdur
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