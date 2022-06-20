Haberler Yaşam Haberleri Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladılar
Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:06 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:25

Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladılar

MURAT YILDIRIM
Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladılar

Muş’ta Polis Özel Harekat’ın da destek verdiği ‘torbacılara’ yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alınırken, torbacıların eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle sattıkları ortaya çıktı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 polisin katılımıyla kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak operasyonu' yapıldı.

Polis Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpekleri ve dronlar da kullanıldı. Kapıları açmayan şüphelilerin adreslerine koçbaşıyla girilen operasyonda, 2 kalaşnikof ve bunlara ait 87 fişek, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK'ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, bir narkotik satıcısının PKK'lı bir teröristten farkının bulunmadığına dikkat çekti.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu torbacıların eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarladıkları belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: YKS soruları ve cevapları 2022 erişime açıldı! İşte ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
Canlı yayında açıkladı! Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için belirleyici olacak: Haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı
Asgari ücret zammı ile ilgili senaryolar! Maaşlar 5000 TL'yi aşacak! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, kaç TL, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA