Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladılar

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 polisin katılımıyla kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak operasyonu' yapıldı.
Polis Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpekleri ve dronlar da kullanıldı. Kapıları açmayan şüphelilerin adreslerine koçbaşıyla girilen operasyonda, 2 kalaşnikof ve bunlara ait 87 fişek, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK'ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, bir narkotik satıcısının PKK'lı bir teröristten farkının bulunmadığına dikkat çekti.
Polis yaptığı çalışmalar sonucu torbacıların eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarladıkları belirlendi.