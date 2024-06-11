Ertuğrul firkateyni şehitleri anıldı: Tarihimiz yol göstericimiz

TCG Kınalıada Korveti'nin, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı ve Ertuğrul firkateyninin seyrinin 134'üncü yıldönümü dolayısıyla ziyaret ettiği Japonya'da firkateyn şehitleri için töreni düzenlendi. Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesindeki Ooşima Adası'nda bulunan Ertuğrul Firkateyni Şehitleri Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Japonya Prensesi Akiko ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen katıldı. Japon askeri bandosunca iki ülke marşı çalındı ve saygı duruşunda bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi imam hatibi Adem Levent'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Raşit Alas da dua etti. Firkateynin, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın dostluk mesajını Japonya'ya getirerek dönemin İmparatoru Meiji'ye iletme vazifesini başarıyla tamamladığını kaydeden Büyükelçi Güngen, iki ülke ilişkilerinin gurur duyulan dayanışma hikayeleriyle dolu olduğunu söyledi. Güngen, "Dostlukların kolay kurulmadığı açıktır. Bizler zor gün dostuyuz. Dostlarımızın değerini de biliriz. Tarihimiz yol göstericimizdir. Bu ruhu gelecek nesillere birlikte taşıyacağız" dedi. Törende Türk kültürel kıyafetleri giyen Japon ilkokul öğrencilerinin yerel dilde ağıt yaktı.Japonya Prensesi Akiko, anıtın önünde saygıyla eğildi. Törendeki konuşmasında Akiko, kazanın üzerinden 134 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugüne uzanan Japonya ile Türkiye arasındaki bağları görseler, Ertuğrul'daki denizcilerin de ziyadesiyle memnun olacaklarını hissediyorum" dedi. İki ülke arası diplomatik ilişkilerinin 2024'te eriştiği 100. yılı "pek müstesna" şeklinde niteleyen Akiko, "Atalarımızın inşa ettiği Japonya- Türkiye dostluğunun bundan sonra ilelebet ilmek ilmek dokunarak payidar olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.