Erva’dan 26 gün sonra acı haber!

HATAY'DA ARANAN KÜÇÜK KIZIN İZİNE ADANA'DA MEZARLIKTA RASTLANDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden saatler sonra 7 Şubat'ta enkazdan sağ olarak kurtarılan 12 yaşındaki Amine Erva Güzel, ailesi tarafından günlerce kayıp olarak arandı. Deprem sırasında göçükte elleri ve ayakları kırılan ve tedavi için Hatay'dan helikopterle Adana'ya gönderilen Erva Güzel'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Erva Güzel'in Adana'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan küçük kızın konuşabilecek durumda olmaması nedeniyle yakınlarının kim olduğu belirlenememiş ve Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildiği anlaşıldı.

HASTANEYE ZEYNEP EL AHMET OLARAK KAYDEDİLDMİŞ

Antakya'da depremde anne Fadime ile baba Emrah Kor ile birlikte yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Zeynep Kor ile babası Emrah Kor arama kurtarma çalışmalarında sağ olarak çıkarıldı. Anne Fadime Kor ise vefat etti. Suriyeli bir komşusu tarafından hastaneye götürülen Zeynep görevliler tarafından Zeynep El Ahmet olarak kayıt edildi. Depremden sonra yakınları tarafından aranan küçük kız isim farklı olması nedeniyle uzun süre bulunamadı. Daha sonra küçük kızın vefat ettiği ve morgda olduğu ortaya çıktı.