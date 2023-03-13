Erzincan 1992 Deprem Şehitlerini unutmadı

Terzi baba mezarlığı deprem şehitliğinde düzenlenen programa Erzincan Vali vekili Mehmet Deniz Arabacı, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan Terzi baba İmam hatibi tarafından okunan Kur'an tilavetinin ardından İl Müftü yardımcısı Kazım Ural'ın yaptığı duanın ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İlk olarak konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yapmış oldukları çalışmalar ile depreme en hazırlıklı il olduklarını söyledi. Başkan Aksun konuşmasının devamında, "1992 yılında yaşamış olduğumuz deprem neticesinde 653 vatandaşımızı şehir verdik. O günden bugüne hem onları rahmetle anabilmek hem de unutturmamak adına programlar düzenliyoruz. Memleketimiz deprem kuşağında olması her defasında ifade edilmekte. Bugünlerimizi geçmişimizi rahmetle anarken hazırlıklı hale getirmenin de gayreti içerisindeyiz. Yatay mimarının devamında 92 depremi öncesi yapı stokunun yenilenmesinde yapmış olduğumuz raporlar ilgili bakanlığımıza bildirilmiştir. İmlanlar ölçüsünde inanıyorum ki yenilenecektir vatandaşlarımızda gerekli ilgi ve alakayı göstermektedir. Her gün benim binamı inceleme fırsatı olur mu diye bir farkındalık oluşturulan bu Erzincan'da kentsel dönüşümü mutlaka tamamlamamız gerektiği bilinci ile hareket etmekteyiz. Geldiğimiz günden beri kentsel dönüşüme emek koyan bir kardeşiniz olarak inşallah bundan sonraki süreçte de bu kentsel dönüşümü tamamlayabilmek için elimizden gelenin en iyisini yerine getirmeye çalışacağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Depreme hazırlıklı hale getirebilmek için de başta çevre şehircilik ve afadımızı olmak üzere üniversitemiz ile birlikte iş birliği yaparak Erzincan'ımızı depreme hazır hale getirmekten kimsenin kuşku olmasın. Hazırlıklar başladı komisyonlar kuruldu. Komisyonlarımızı inceleme aşamasında çalışmalarını yapıyor. İnşallah daha ince ayrıntılarla inceleyip risk analizi olan binalar için gerekli olanı yapacaktır" dedi.

Ardından konuşan Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır ise; "13 Mart 1992 depreminin 31 yıl dönümünde deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını yâd etmek adına burada bulunuyoruz. Rabbim memleketimize, dünyamıza böyle anlar yaşatmasın. Erzincan'da depreme en hazırlıklı şehirlerden biriyiz. Eksiklerimizi bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ile riskli binaları tespit ediyor. Tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ise konuşmasında: "Deprem çok acıklı bir afet. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada da böyle anlar yaşanamasın istiyoruz. Yaşansa bile dayanıklı binalarla dayanıklı depreme uygun yaşam alanlarının olmasını diliyoruz. Erzincan'da deprem noktasında acilen bir komisyon kurduk. Bu komisyonda da çalışmalar devam ediyor. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda depreme dayanıksız binalar için ne gerekiyorsa yapacağız. Erzincan'ı depreme hazır hale getireceğiz. Üniversitenizde de bir deprem enstitü merkezi kuruldu. Bu deprem enstitüsünde çalışmalarına başladı. İstanbul'dan sonra Erzincan'da kurulan ikinci enstitü. Bu niye kuruldu sürekli deprem incelensin diye. Depremle yaşamayı öğrenelim ve dünyaya örnek olalım. Bütün okullarımızda da depreme dayanıksız olanlar incelendi. Velilerimize buradan seslenmek istiyorum. Rahat olsunlar bizim okullarımız depreme dayanıklı. Bütün okul bahçelerine yeni çok amaçlı spor salonları yapma planları var. Bunu gelecekte inşallah yapıp deprem durumu olduğunda barınma yerleri olarak kullanılacak" diye konuştu.

Son olarak konuşan Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı: "Depremi yaşayan bilir Erzincan'da bunu en iyi bilen şehirlerden biri. 1939, 1992 olmak üzere iki büyük deprem yaşadı. Yaklaşık 31 yıl önce bugün belgelerini incelemedim gerçekten çok acı bir tablo var. Hava şartları büyük olumsuzluklar yaratmış Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Bu süreçlerde üstümüze düşenleri yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından şehit olan vatandaşların mezarları başına karanfil bırakılmasıyla program sona erdi.