Erzincan AK Parti ile büyüyen katma değer kazanan bir şehir haline geldi

Yapılan Yatırım ve çalışmaları değerlendiren AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, köylere hizmet götürmek için 2023 yılında bütçenin yüzde 100 artarak 250 milyon TL'ye yükseldiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yatırımların hız kesmeden devam edeceği müjdelerini verdiler.

BARAL-GÖLET SULAMA PROJELERİ

Turnaçayırı Barajı: Çayırlı ilçe merkezi ile 35 köyü ve Tercan İlçesine ait 5 köyün toplam 14 bin 887 hektar arazinin sulanmasını sağlayacak olan projenin bedeli 87,5 milyon TL olup, 81 milyon TL harcanarak baraj tamamlanmıştır. Baraj sulama sistemleri proje tutarı 1 milyar TL'nin üzerinde olup 2023 yılında ayrılan 10 milyon TL ödenek ile önümüzdeki aylarda DSİ Genel Müdürlüü tarafından İhale edilerek yapımına başlanacaktır.

Gölet Yapımı ( Kemah Doğanbeyli, Karadağ, Tuzlaköy, Merkez Davarlı, Refahiye Avşarözü ve Yurtbaşı) 6 adet göletin proje tutarı 355 milyon 638 bin TL olup, 43 milyon 752 bin harcanarak yapımları devam etmektedir. Projelerin 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Gölet Sulama Projeleri (Karadağ, Tuzlaköy, Merkez Davarlı, Refahiye Avşarözü ve Yurtbaşı) 2022 yatırım programında yer alan projelerin tutarı 85 milyon 257 bin TL olup, yapımına önümüzdeki dönemde başlanacaktır.

Refahiye Kocaçay Deresi Islahı: 2017 yılında başlanmış olup, 18 milyon 713 bin TL harcanarak 2020 yılında tamamlanmıştır. Arazi Toplulaştırması: (Merkez-Üzümlü-Tercan-Çayırlı-Refahiye) 2017 yılı programında yer alan ve ilimizde 126 köyde uygulanan projenin tutarı 263,6 milyon TL olup, bugüne kadar 43,5 milyon TL harcanarak çalışmalar devam etmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

ÇAYIRLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ VE LOJMANLARI

Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası ve 16 Daireli Lojman: 2018 yılında yapımına başlanılanmış olup, 10 milyon 123 bin TL harcanarak 2020 yılında tamamlanmıştır.

REFAHİYE JANDARMA KOMONDO TABUR KOMUTANLIĞI

Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Hizmet Binası, 20 daireli lojman ve tesisleri; yapım işine 08 Haziran 2018 tarihinde yüklenici tarafından başlanılmış olup, 64 milyon harcanarak 29 Ekim 2020 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI

Refahiye-Kuruçay-İliç Yolu: Yapımına 2011 yılında başlanan projenin kalan kısmının uzunluğu 26 kilometredir. Devam eden üç ihale kapsamında toplam proje tutarı 2 milyon 9 bin TL olup, bugüne kadar 1 milyon 147 bin TL harcanarak ortalama yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Kemaliye-Arapgir Yolu (Kemaliye-Dutluca Ayr.): 22 kilometre yolun yapımına 2016 yılında başlanan projenin tutarı 4.112 milyon TL'dir. Projede bugüne kadar 331,7 milyon TL harcanarak çalışmalara devam etmektedir. Refahiye- Erzincan Yolu: 307 milyon TL olup, 161,4 milyon TL harcanarak tamamlanmıştır. Projede yol iyileştirme ve aşınma tabakası çalışmaları devam etmektedir.

16. Bölge Hududu Tercan Aşkale yolu: Uzunluğu 47 km olan bölünmüş yolun Proje tutarı 147.135.000 TL olup 127.901.000 TL harcanarak tamamlanmış olup aşınma tabakası çalışmaları devam etmektedir.

Otlukbeli-Demirözü Bayburt Yolu: Projenin yapımına 2017 yılında başlanmıştır. Proje tutarı 95 milyon TL olup, 40 milyon TL harcanarak yüzde 55 seviyesinde devam etmektedir.

Refahiye Çatalçam Yolu: Projenin yapımına 2017 yılında başlanmıştır. Proje tutarı 190 milyon TL olup, 4,4 milyon TL harcanarak yapımı devam etmektedir.

Çayırlı Başköy Yolu: Yapımına 2017 yılında başlanan proje tutarı 239 milyon TL olup, 101,3 milyon TL harcanarak yüzde 56 seviyesinde devam etmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Turnaçayırı Barajı Altında kalan Yolların yapımı: Yapımına 2013 yılında başlanmış olup, 27.544.000 TL, harcanarak 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

EĞİTİM YATIRIMI

Tercan 17 Şubat 18D. Ortaokulu : 2020 yılında yapımına başlanmış olup, 6.508.000 TL harcanarak 2021 yılında tamamlanmıştır. İliç Gençlik Merkezi: Yapımına 2019 yılında başlanan projeye 6.400.000 TL harcanarak 2021 yılında tamamlanmıştır. Refahiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu: Yapımına 2019 yılında başlanan projeye 17.719.000 TL harcanarak 2022 yılında tamamlanmıştır. Çayırlı Yurt Binası: Yapımına 2018 yılında başlanan projeye 18.340.000 TL harcanarak 2021 yılında tamamlanmıştır. Kemaliye Yurt Binası: Yapımına 2018 yılında başlanan projeye 7.300.000 TL harcanarak 2021 yılında tamamlanmıştır. Üzümlü ve Refahiye Yurt Binası: Yapımına 2019 yılında başlanan projeye 25.471.000 TL harcanarak 2022 yılında tamamlanmıştır. Çayırlı Gençlik Merkezi: Yapımına 2022 yılında başlanan projenin tutarı 4.509.166 TL olup, 1.165.992 TL harcanarak yüzde 30 seviyesinde devam etmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Kargın-Çadırkaya- Üzümlü-Çayırlı Kapalı Halı Saha : Yapımına 2022 yılında başlanan proje tutarı 11.780.000 TL harcanarak tamamlanmıştır.

Kemah İlçesi Antreman Spor Salonu: Yapımına 2022 yılında başlanan proje tutarı 5.070.000 TL olup, 3.552.567 TL harcanarak yüzde 98 seviyesinde devam etmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Konakbaşı, Dumanlı, Bağpınar, Karakaya köylerine açık saha, Balıklı köyüne kapalı halı saha: Yapımına 2022 yılında başlanan proje tutarı 5.068.000 TL olup, 3.502.530 TL harcanarak yüzde 80 seviyesinde devam etmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Tercan İlçe Halk Kütüphanesi: ; 2022 yılında 1.714.000 TL bedelle yapımına başlanmış olup 1,624,000 TL harcanarak yüzde 95 seviyesinde devam etmektedir. Proje 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılacaktır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Dumanlı Tabiat Parkı : Milli Parklar Kanunu kapsamında "Dumanlı Tabiat Parkı Gelişim Planı, Jeolojik Etüt Yapılması ve Ağaç Rolöveli Halihazır Harita Yapılması ve Peyzaj Uygulama Projeleri tamamlanmıştır. 2018 yılında ihale edilen peyzaj uygulama projeleri Projeye 30,4 milyon TL harcanarak tefrişatı ve elektrik tesisatı ile birlikte 2020 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında Akarsu ve Refahiye arası 21 km yol, çadırlı kamp alanı, kır lokantası, mescit, tuvalet, otopark, 3 adet gölet, yağmur barınağı, 12 km yürüyüş yolu, orman köşkü, kamp alanı ve konukevi bulunmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tercan Mamahatun Kervansarayı: Anadolu'da Selçuklulardan ayakta kalmış en önemli eserlerden biri olan Tercan Mamahatun Kervansarayı Restorasyonu; cami, türbe, hamamı ile birlikte Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2014 yılında yapımına başlanan proje 3.809.240 TL harcanarak 2021 yılında tamamlanmıştır. Kemaliye Embiyabey Cami: 2020 yılında yapımına başlanan proje 1.279.000 TL harcanarak 2021 yılında hizmete açılmıştır. Kemah Huzur Evi (50 Kişilik): Mevcut binanın onarımına 2017 yılında başlanmış olup, 1,2 milyon TL si vatandaş katkısı olmak üzere 2 milyon TL harcanarak 2021 yılında hizmete açılmıştır.

KONUT ÇALIŞMALARI

Merkez Uluköy 130 Konut ve Tercan Kalecik 33 konut yapımı: 2018 yılında yapımına başlanan proje 70 milyon TL harcanarak 2020 yılında hizmete açılmıştır. Refahiye Kayı köyü 71 İskan Konut yapımı: 2018 yılında yapımına başlanan proje 50 milyon TL harcanarak 2020 yılında hizmete açılmıştır.

İÇME SUYU

Çayırlı İçme Suyu: 2019 yılında yapımına başlanan proje 5.783.000 TL harcanarak 2021 yılında hizmete açılmıştır. Otlukbeli İçme Suyu: 2020 yılında yapımına başlanan proje 3.927.000 TL harcanarak 2022 yılında hizmete açılmıştır. Üzümlü İçme Suyu: 2021 yılında yapımına başlanan projenin bedeli 10.618.820 TL olup, aynı miktarda harcama yapılarak tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Tercan İçme suyu ve Kanalizasyonu 2020 yılında yapımına başlanan projenin bedeli 16.776.060 TL olup, 13.045.000 TL harcama yapılarak tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Çağlayan İçme Suyu: 2021 yılında yapımına başlanan projenin bedeli 4.910.135 TL olup, 4.053.660 TL harcama yapılarak yüzde 85 seviyesinde devam etmektedir. Altınbaşak Kanalizasyon: 2021 yılında yapımına başlanan projenin bedeli 14.987.323 TL olup, 7.318.496 TL harcama yapılarak yüzde 50 seviyesinde devam etmektedir.

Karaman ve Çakır sözlerini, "Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a, Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diyerek tamamladılar.