Erzincan, Alpaslan bebeğe nefes oldu

Askeri personel baba ve öğretmen annenin tek çocukları olan 8 aylık Alpaslan Zeyd Rüzgâr'ın sağlığına kavuşması için "Nefes ol" kampanyası düzenlendi. Kampanyada bir saat içinde gerekli para tamamlandı. Alpaslan bebek henüz 16 günlükten topuktan alınan kan örneğinin ardından kas hastası olduğunu öğrenen ailesi Erzincan Valiliği himayelerinde kampanya başlattı. 5 aylık süre içerisinde yaklaşık yüzde 60 oranına gelen desteklerin son aşaması için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimat ve katılımları ile "Alpaslan bebeğe nefes ol" kampanyası düzenlendi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından başlatılan kampanyada sadece 1 saat içerisinde gerekli olan 17 milyon toplandı. Vali Aydoğdu, "Kardeşliğin şehri Erzincan'da beklenen olmuştur. İnşallah Alpaslan bebeğimiz en kısa sürede sağlığına kavuşacaktır" dedi.