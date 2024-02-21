Erzincan Emniyetinden İliç’teki arama kurtarma çalışmalarına destek

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "13 Şubat'ta ilimiz İliç ilçesinde Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesinin yığın liç alanında meydana gelen toprak kayması hepimizi derinden üzmüştür. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alpaslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Aktaş, Erzincan Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu olayın ilk anından itibaren toprak kaymasının gerçekleştiği yığın liç alanında bulunarak, devletimizle İl Emniyet Müdürlüğümüzün bütün imkânları seferber edilmiştir" dedi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDAN 2 BİN 151 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Alınan güvenlik tedbirleri hakkında açıklamada bulunan Müdür Kurt, toprak kaymasının meydana geldiği 13 Şubat tarihinden 19 Şubat tarihine kadar Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan toplam 2 bin 151 personel ve 310 ekibin görevlendirdiğini duyurarak şu ifadelere yer verdi: "Bu personele takviye olarak; Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illerinden: 70 (PAK) Polis Arama Kurtarma, 40 (PÖH) Polis Özel Harekât, 100 Çevik kuvvet, 1 arama kurtarma köpeği olmak üzere toplam 211 personel vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına destek vermiştir.

İliç ilçemizdeki Altın madeni yığın liç alanında gerçekleşen toprak kaymasının meydana geldiği andan itibaren takviye personel ve ekip koordinasyonunu sağlayarak ekiplerin ilimize hızlıca intikalini sağlayan, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve personel sevki sağlayarak çalışmalara destek veren Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illerimize şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.