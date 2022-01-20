Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın acı günü

Ak Parti 27. dönem Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın ve bir önceki dönem İstanbul Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın babaları Saadettin Karaman bugün vefat etti. Süleyman Karaman acı haberi twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Karaman yaptığı paylaşımda, "Sevgili Babacığım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın, 20.01.21 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan Camiinde, İkindi namazına müteakip (15.50) cenaze namazı kılınarak, Edirne Kapı Şehitliği Sakızağacı Mezarlığı'na defnedeceğiz" dedi.
Merhum Karaman kalp yetmezliği ve Parkinson hastalıklarından tedavi görüyordu.