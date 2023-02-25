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Giriş Tarihi: 25.2.2023 13:19 Son Güncelleme: 25.2.2023 13:24

Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Erzincan’da mühendis ve mimarlardan oluşturulan 21 kişilik komisyon, il genelinde tüm binaları depreme karşı inceleyip riskli yapıları ortaya çıkaracak.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu kuruldu

6 Şubat'ta meydana gelen, Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan depremden sonra, Erzincan'da Valilik tarafından mühendis ve mimarlardan oluşturulan 21 kişilik komisyon, tüm binaları depreme karşı inceleyip riskli yapıları ortaya çıkaracak.

Konu ile ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden sonra vatandaşlarımızın yaşadıkları konutların, çalıştıkları iş yerlerinin, eğitim gördükleri okulların depreme dayanaklılığı noktasında durumlarının yeniden gözden geçirilmesi hem devletimizin hem de vatandaşlarımızın ortak kanaatidir.

Bu itibarla, Erzincan Valiliği 14 Şubat 2023 tarihli ve 20530 sayılı yazısı gereği "Erzincan yapı stoğu değerlendirme Komisyonu kurulmuştur" Komisyon; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde mühendis ve mimar olarak görev yapmakta olan personellerden oluşturulmuştur.

Mühendis ve mimar unvanlı 21 personelden oluşan komisyonumuz tarafından, ilimiz sınırları içindeki yapıların durumu hızlı bir şekilde gözden geçirilerek risk teşkil edebilecek yapılar ortaya çıkarılacak ve bu gayeyle tüm binalarımız bilimsel metotlara göre değerlendirilecektir" denildi.

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Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu kuruldu
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