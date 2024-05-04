Erzincan’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23.04.2024-30.04.2024 tarihleri arasında toplamda 18 yıl 7 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında; "Cinsel Taciz" suçundan 6 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 şahıs, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,"Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "2863 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan hakkında" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 125/2" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 2 bin 520 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Hakaret" suçundan bin 740 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, "5607 Sayılı Kanununa muhalefet" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs, toplam 18 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası olan 9 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 15 bin 510 TL adli para cezası olan 3 Şahıs ile ifadeye yönelik cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" denildi.