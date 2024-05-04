Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 aranan şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 4.5.2024 14:54 Son Güncelleme: 4.5.2024 14:55

Erzincan’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda Toplam 18 Yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 aranan şahıs yakalandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23.04.2024-30.04.2024 tarihleri arasında toplamda 18 yıl 7 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında; "Cinsel Taciz" suçundan 6 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 şahıs, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,"Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "2863 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan hakkında" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 125/2" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 2 bin 520 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Hakaret" suçundan bin 740 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, "5607 Sayılı Kanununa muhalefet" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs, toplam 18 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası olan 9 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 15 bin 510 TL adli para cezası olan 3 Şahıs ile ifadeye yönelik cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" denildi.

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Erzincan’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 aranan şahıs yakalandı
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