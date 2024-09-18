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Giriş Tarihi: 18.9.2024 08:51

Erzincan’da acı olay: Genç adam hastanede vefat etti

Erzincan’da 4 gün önce otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti...

İHA
Erzincan’da acı olay: Genç adam hastanede vefat etti
Feci kaza, 4 gün önce gece saatlerinde Erzincan merkez Arslanlı Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarında yaşandı. 24 EE 147 plakalı otomobil ile Kadir Albayrak idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Kadir Albayrak hayatını kaybetti. Albayrak'ın cenazesi bugün Camii Kebirden son yolculuğuna uğurlanacak.
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Erzincan’da acı olay: Genç adam hastanede vefat etti
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