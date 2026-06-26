Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 26.06.2026 02:42

Erzincan'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Erzincan’da eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İHA Yaşam
Erzincan’da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
  • ABONE OL

Erzincan'daki olay, gece saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandan silah sesleri gelmesi ve bir kişinin olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, apartmanın üçüncü katındaki dairede yaptıkları incelemede, S.K. (42) ile U.B. (32) isimli erkeğin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli B.K. (66), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından S.K. ile U.B.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli B.K.'nın, yaşamını yitiren S.K.'nin eski eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZİNCAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA