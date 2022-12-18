Erzincan’da feci kaza: 2 ölü

Erzincan'ın İliç ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, İliç- Kemaliye karayolu Baraj mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Ç., idaresindeki kamyonet ile F.K., yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan F.B., isimli kadın ile otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişi ise ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.