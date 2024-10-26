Erzincan’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidinde dün akşam saat 18.05 sıralarında meydana geldi. Ahmet Subaşı idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde Güngör Kahraman yönetimindeki TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da ağır yaralandı. Yaralı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.