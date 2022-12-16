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Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:20 Son Güncelleme: 16.12.2022 10:25

Erzincan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinin eski belediye başkanlarından Abdullah Altundal hayatını kaybetti. Cenaze törenine gitmek için yola çıkan bir otomobil ise şarampole yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzincan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Erzincan- Erzurum kara yolu Kargın beldesi çıkışında 48 yaşındaki Yunus Can'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada 43 yaşındaki Figen Can, 66 yaşındaki Medain Öztürk ve 17 yaşımdaki Doğukan Altundal hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Yunus Can ile Abdulkerin Can ise kaza yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cenazeleri de savcının incelemesinin ardından otopsi için Tercan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otomobildekilerin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenazesine katılmak için bu ilçeye gittikleri ifade edildi.

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Erzincan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
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