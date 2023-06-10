Erzincan’da feci kaza! Kimyasal malzeme yüklü tırlar çarpıştı: 2 ölü

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Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin ardından soğutma çalışması yapılıyor.

İlk belirlemelere göre kimliği belirsiz iki tırın da sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.