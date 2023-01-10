Erzincan’da kaybolan Alzheimer hastası adam 5 saatin sonunda bulundu

Erzincan'da gece saatlerinde evden ayrılan ve daha sonradan kendisine ulaşılamayan 68 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Gül'ün ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri yaşlı adamı kaybolduğu Keklikkayası köyünün civarında aramaya başladı. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştirmesi için bölgeye 4 araç, 8 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, 6 kişilik MEB Akub AFAD gönüllüsü görevlendirdi.Saat 21.00 sularında ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 5 saatlik arama sonucu köy yakınlarında açık alanda herhangi bir yaralanması olmada yaşlı adamı buldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 derece olduğu Erzincan'da boş arazide üşümüş olarak bulunan yaşlı adamı ısıtmak için AFAD ekiplerinin kendi montlarını giydirmesi ve vücudunu örtmesi ise izleyenlerin içini ısıttı.Ekipler, olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı adamın üşümemesi için ellerinden geleni yaparken daha sonra Alzheimer hastası yaşlı adam ambulansa alındı.Ayrıca, ambulansta tedavi edilen 68 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.