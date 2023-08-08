Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da kaza: 1 kişi ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 18:37 Son Güncelleme: 8.8.2023 18:46

Erzincan'da kaza: 1 kişi ölü, 6 yaralı

Erzincan-Sivas Karayolu'nda bir otomobilin duran iki araca çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da kaza: 1 kişi ölü, 6 yaralı

Erzincan'daki feci kazada otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada Mehmet Ali G'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Tüneller mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı.

Kaza mahalindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile Z.B. (28), Y.B. (8), E.A.B. (4), D.D. (39), N.B. (32) ve Necati Arslan, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan N. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Hangi yüzle geldin çocuk!
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
Bodrum feryat ediyor
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da kaza: 1 kişi ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA