Erzincan’da kaza: 1 kişi ölü, 6 yaralı

Erzincan'daki feci kazada otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada Mehmet Ali G'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Tüneller mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı.

Kaza mahalindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile Z.B. (28), Y.B. (8), E.A.B. (4), D.D. (39), N.B. (32) ve Necati Arslan, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan N. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.