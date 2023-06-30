Erzincan’da kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Erzincan Sivas Karayolu 30 kilometre mesafede Sakaltutan mevkisinde saat 8:30 civarında seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan araçta bulunan Ehas Arslan ve Latif Altıntaş kaza yerinde ölürken aynı araçta bulunan sürücü Tevfik Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ağır yaralandı.

Kaza alanına gelen İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken araç içerisinde sıkışan ve ölen 2 kişi morga kaldırıldı.

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan yara almadığını söyleyen Tır şoförü İranlı Ali Rahimi, "Sabah 8:30 civarı normal şeridimde ilerliyordum. Ani bir gürültü duydum. Aynadan baktım, durdum aşağı indiğimde otomobilin arkadan dorsenin altına girdiğini gördüm. Hemen 112'yi aradım ambulans ve ekipler geldi. Hala şoktayım." dedi.

Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.