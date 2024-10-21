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Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:08 Son Güncelleme: 21.10.2024 11:43

Erzincan’da kazada yaralanan iş insanı hayatını kaybetti

Erzincan Erzurum Karayolu Akyazı kavşağında dün meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayberk Delen ve Lütfiye Hira kurtarılamadı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da kazada yaralanan iş insanı hayatını kaybetti

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Kayserili iş adamı Ayberk Delen ile Lütfiye Hira yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayberk Delen

Kaza dün 18.30 da meydana gelmişti. Çağrı D. idaresindeki otomobil ile Dursun H. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 7 kişi yaralanmış ve kaza yerine çok sayıda 112 acil ekipleri ile polis sevk edilmişti. Hastaneye kaldırılan ve tedavilerine başlanan yaralılardan Ayberk Delen ve Lütfiye Hira hastanede hayatlarını kaybetti.

Kaza Erzincan ve Kayseri'de büyük üzüntüye sebep olurken Kayseri ve Erzincan'dan sosyal medyada başsağlığı dilekleri paylaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Erzincanlı iş insanı Dursun H'nin annesi Lütfiye Hira'nın cenazesi bugün Erzincan'dan kaldırılacağı öğrenildi.

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Erzincan’da kazada yaralanan iş insanı hayatını kaybetti
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