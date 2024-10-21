Erzincan’da kazada yaralanan iş insanı hayatını kaybetti

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Kayserili iş adamı Ayberk Delen ile Lütfiye Hira yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayberk Delen

Kaza dün 18.30 da meydana gelmişti. Çağrı D. idaresindeki otomobil ile Dursun H. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 7 kişi yaralanmış ve kaza yerine çok sayıda 112 acil ekipleri ile polis sevk edilmişti. Hastaneye kaldırılan ve tedavilerine başlanan yaralılardan Ayberk Delen ve Lütfiye Hira hastanede hayatlarını kaybetti.

Kaza Erzincan ve Kayseri'de büyük üzüntüye sebep olurken Kayseri ve Erzincan'dan sosyal medyada başsağlığı dilekleri paylaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Erzincanlı iş insanı Dursun H'nin annesi Lütfiye Hira'nın cenazesi bugün Erzincan'dan kaldırılacağı öğrenildi.