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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Erzincan’da kene alarmı

Erzincan’da kene alarmı
Erzıncan'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Erzincan'da mayıs ayından itibaren 134 kişi kene ısırması sonucu KKKA hastalığı sebebiyle hastaneye müracaat etti. Bu hastalardan 103'ünün test sonucu pozitif çıkarken 3 kişi kene ısırması sonucu can verdi. Hasan ÇAKMAK/SABAH

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Erzincan’da kene alarmı
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