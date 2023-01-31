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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:29 Son Güncelleme: 31.1.2023 10:35

Erzincan'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Erzincan’da şafak vakti ‘Kökünü Kurutma’ operasyonları dahilinde 4 ilde eş zamanlı zehir tacirlerine yönelik özel harekat polisleri destekli operasyon düzenlendi. 25 adrese yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu’da toplamda gözaltı sayısı 241 oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Erzincan Emniyet Müdürlüğünde hazır bulunan Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Bakan Soylu'nun Antalya'dan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'yle toplantısına katıldılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah eş zamanlı olarak Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonuna ilişkin Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın da katılımı ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada; 5 aydır süren takip sonrasında Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18 ve Erzincan'da 17 şüpheli olmak üzere toplam 241 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ardından açıklamada bulunan Erzincan Valisi Mehmet Makas, 38'inci kökünü kurutma operasyonunun başarılı bir şekilde ifa edildiğini belirterek; "38 ekip, 30 özel harekat personeli, 139 personel, 1 hava aracı ve 2 narkotik dedektör köpek ile birlikte 24 şüpheliye yönelik Erzincan merkezli 4 vilayette 25 adreste operasyonlar ifa edildi. 17 şüpheli an itibariyle gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir" dedi

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Erzincan'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 17 şüpheli gözaltında
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