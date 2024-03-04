Erzincan’da Piyasa değeri 6 milyon TL olan 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şehir genelinde tespit ettiği noktalarda gerçekleştirdiği operasyonlarla adeta zehir tacirlerinin ensesinde. Narkotik ekipleri Akyazı uygulama noktasında piyasa değeri 6 milyon TL olan 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler şehir genelinde tespit ettiği noktalarda gerçekleştirdiği operasyonlarla adeta zehir tacirlerinin ensesinde. Narkotik ekipleri Akyazı uygulama noktasında piyasa değeri 6 milyon TL olan 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmada; Akyazı Polis Uygulama Noktasında durdurulan 34..plakalı çekici üzerinde bulunan 97..sayılı İran plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 Milyon TL olan, lastiğe zulalanmış şekilde toplam 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İran uyruklu S.M. ve P.E. isimli şüpheli şahıslara Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.