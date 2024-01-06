Erzincan’da sahte altın satıcılarına suçüstü

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, iki farklı kuyumcuda dolandırıcılık ( Sahte Altın) olayı' ile ilgili olarak operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul ilinden gelen İ.K. ve T.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 16 adet sahte bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın ve 10 bin 360 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan İ.K. ve T.A. isimli şahıslar hakkındaki ilgili tahkikat adli makamlarca yürütülüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada; Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden devam edecektir" denildi.