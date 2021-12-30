Erzincan’da sahte içki alarmı

Son günlerde Türkiye'nin her yerinden gelen sahte içki ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. Erzincan'da 14 gün önce sahte içki zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlanan 56 yaşındaki Ercan Sak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hsatanesinde tedaviye alındı.

14 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sak, hayatını kaybetti. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden Ercan Sak ile birlikte hastaneye kaldırılan bir başka sahte içki kurbanı Suat T.2nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Erzincan'da 72 yaşındaki Hasan Beşer ve 63 yaşındaki Aydın Güler'inde geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmesi ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Emniyet ekipleri Erzincan'da sahte içki operasyonlarına ise devam ediyor.