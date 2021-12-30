Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da sahte içki kabusu devam ediyor
Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:12

Erzincan'da sahte içki kabusu devam ediyor

DHA
Erzincan’da sahte içki kabusu devam ediyor

Erzincan'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören Ercan Sak (56) hayatını kaybetti. Erzincan'da sahte içki zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Erzincan'da 22 Aralık'ta sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Sak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ercan Sak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sahte içki zehirlenmesi sonucu 14 gün önce hastaneye kaldırılan Suat T.'nin (52) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Erzincan'da daha önce sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Hasan Başer (72) ile Aydın Güler (63) hayatlarını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i katletmişti! Görgü tanığı ilk kez konuştu: Yaklaşma sana da saplarım!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da sahte içki kabusu devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA