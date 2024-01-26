Erzincan’da ticari araç ile cezaevi nakil aracı çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Refahiye'den Erzincan İstikametine gitmekte olan cezaevi nakil aracı Teknecik köyü yol çıkışında hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın şoförü olay yerinde hayatını kaybederken cezaevi aracındaki askeri jandarma personelleri ile sivil vatandaş 7 kişi yaralandı.

Olay yerine giden AFAD ve sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan askeri personel ile vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.