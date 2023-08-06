Erzincan’da Afgan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı!

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında İran plakalı tırın dorsesinde, elektronik eşyaların arasına gizlenmiş 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı uygulama alanında durdurulan tır'da yapılan aramada elektronik eşyaların arasına gizlenen 64 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

ELEKTRONİK EŞYALARIN ARASINA GİZLENMİŞLER

Tırın dorsesinde yapılan aramada elektronik eşyaların arasına gizlenen 64 Afgan uyruklu kaçak göçmenin olduğu fark edildi. İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.