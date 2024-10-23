Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında 75 bin 803 oldu
Giriş Tarihi: 23.10.2024 09:09 Son Güncelleme: 23.10.2024 10:02

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında 75 bin 803 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 30 milyon 678 bin 293 olurken, Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 75 bin 803 oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında 75 bin 803 oldu

Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

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Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında 75 bin 803 oldu
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