Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan – Sivas karayolu Heybeli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Korkmaz ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.
Kazada araç içerisindeki Nurgül Korkmaz hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Ceren Korkmaz yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.