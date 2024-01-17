Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 09:42 Son Güncelleme: 17.1.2024 09:50

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Erzincan’da, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 99 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin operasyon gerçekleştirdi.

Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna karşı yapılan operasyonda; 99 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet silah ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, G.Y isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Uyuşturucu Suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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