Erzincan’da YKS için 10 bin 318 öğrenci ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Son dakikada yetişen öğrencilerin gayretleri çevredekiler tarafından alkış aldı.

Erzincan'da YKS için 10 bin 318 öğrenci ter döktü. YKS' ye girecek olan öğrenciler sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu. Velileri ile birlikte heyecan dolu bekleyiş içerisinde okul binasının önünde sınav salonuna giriş saatini bekleyen öğrenciler, saatlerin 09.30 olmasıyla birlikte yapılan kimlik kontrolü ile sınav salonuna alındılar.

Bin 365 kişinin görev aldığı sınavlarda Erzincan il genelinde 5 bin 321 kız öğrenci katılırken 4 bin 997 erken öğrenci sınavda ter döktü. Sınavlar 46 Milli Eğitim Müdürlüğüne ait okullarda olurken 9 EBYÜ ve 4 cezaevi binasında yapıldı.

Büyük heyecan yaşadıkları gözlemlenen öğrenciler, saatler 10.15'i göstermesiyle birlikte ilk oturumdaki soruları yanıtlamaya çalışırken, veliler ise okul bahçelerinde büyük heyecan içerisinde beklediler. İlk sınav TYT' de öğrencilere 165 dakika süre verildi. Sınav öncesi bazı velilerin Kur'an okuduğu bazı velilerinde dua ettikleri görüldü.

Sınava torununu getirdiğini belirten Fuat Afal; özellikle son bir yıldır çok yoğun çalışıyor. Allah tüm sınava giren çocuklarımızın yardımcısı olsun herkese başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri bölümleri kazanırlar. Eşimde bende dua ediyoruz" dedi.

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15'te başlayıp, 13.00'te tamamlandı.

8 Haziran 2024 Cumartesi ve 9 Haziran 2024 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek oturumlara ülke genelinde 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurdu.